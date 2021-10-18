Экономика

«Домклик» Сбербанка предложил партнёрам бесшовную интеграцию

Экономика 18.10.2021 09:42 Новости компаний
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18.10.2021 09:42 Новости компаний


Компания «Домклик» Сбербанка внедрила новое OpenApi, обеспечивающее высокоуровневую интеграцию с автоматизированными системами корпоративных клиентов. Теперь направлять заявку на приобретение недвижимости можно непосредственно из CRM-партнёра, а решение принимается в течение двух минут - ранее на это требовалось около трёх часов.
Первыми провело «боевое» тестирование и воспользовалось преимуществами нового интерфейса федеральной компании «Этажи». В настоящее время процедуру подключения проводят еще 15 партнёров Домклик. Интеграция делает процесс проведения сделок ещё более бесшовным, комфортным и быстрым как для компаний, так и для их клиентов.
Николай Васев, генеральный директор ДомКлик: «Компания «Домклик» постоянно повышает технологический тонус, стремясь сделать процесс партнёрского взаимодействия максимально оперативным. Мы видим позитивную оценку наших усилий и со стороны бизнеса, и, что немаловажно, со стороны частных клиентов, голосующих за улучшение наших сервисных возможностей растущим числом сделок».
Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи»: «Такое инновационное решение по интеграции, это новый этап в развитии рынка недвижимости и то, что ещё лет пять назад казалось фантастикой, теперь становится реальностью. Мы провели первую сделку с участием этого сервиса. Одобрение ипотеки для клиента за 2 минуты - это, действительно, очень крутой результат. Считаю, что все больше процессов на рынке недвижимости будет автоматизироваться и реализовываться с участием искусственного интеллекта, что значительно упростит выбор и приобретение жилья, в том числе с участием заёмных средств. Уже сейчас мы видим неплохой результат, в части оценки недвижимости с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и это только начало, поскольку конечный потребитель все больше заинтересован в максимально сокращении затрат своего времени, в том числе и в таком ответственном вопросе, как покупка-продажа недвижимости». 




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