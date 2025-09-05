Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежи





В конференц-зале стадиона «Волгоград Арена» прошла встреча студентов с выдающимися волгоградскими спортсменами и олимпийскими чемпионами в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре.





Побеседовать с молодежью пришли олимпийский чемпион по тяжелой атлетика Алексей Петров, десятикратный чемпион мира по тхэквондо Иван Селезнев, чемпион сурдоолимпийских игр в тройном прыжке Алексей Савостин, а также серебряная и бронзовая медалистка юниорского первенства по плаванию 17-летняя восходящая звезда волгоградского спорта Серафима Фокина.





Во время встречи студенты университетов, а также вузов и ссузов смогли задать интересующие их вопросы. Спортсмены, отвечая на вопросы, поделились своим жизненным опытом и пожелали успехов в спорте и учебе подрастающему поколению.





В конце встречи желающие сфотографировались с спортсменами и смогли в руках подержать завоеванные непосильным трудом награды.





Напомним, в связи с проведением фестиваля и Дня города большая часть Центрального района до 7 сентября включительно будет перекрыта. Подробнее ознакомиться с данной информацией вы можете в специальном материале ИА «Высота 102».





















Фото: Андрей Поручаев / V102.RU