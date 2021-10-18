Происшествия

В Волгоградской области дорожный каток завалил газовую трубу

Происшествия 18.10.2021 09:35
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18.10.2021 09:35


В Котово Волгоградской области из-за ДТП приостановлена подача газа в несколько многоэтажек. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, инцидент произошел накануне вечером. Дорожный каток при проведении работ по ремонту улицы   задел газовую трубу. В результате восемь многоквартирных домов на ул. Мира, Губкина и ВЛКСМ остались на некоторое время без газа. Аварийные бригады еще вчера приступили к устранению аварии. Подробности уточняются. 
Фото Kotovo_live.

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