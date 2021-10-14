Экономика

ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками

Экономика 14.10.2021 13:20 Новости компаний
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14.10.2021 13:20 Новости компаний


ВТБ готов участвовать в разработке общефедеральной программы экоипотеки и считает необходимым установить по ней фиксированные льготные ставки 4-5%. Об этом в ходе первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Мы прогнозируем рост популярности экоипотеки в России в ближайшие годы, поскольку принципы осознанного потребления становятся определяющими для все большего числа людей. ВТБ запустил ипотеку на дома с высоким классом энергоэффективности в сентябре и намерен расширить число партнеров по этой программе. В следующем году объем кредитов на нее для наших заемщиков должен составить десятки миллиардов рублей. Однако нужно заинтересовать этим продуктом клиентов всех крупнейших ипотечных игроков. Поэтому считаем, что в России в перспективе ближайших лет должна быть запущена единая государственная программа экоипотеки с льготной кредитной ставкой на уровне 4-5% - в зависимости от текущей макроэкономической ситуации. Для населения это станет серьезным стимулом сократить затраты на энергопотребление за счет рационального использования ресурсов при эксплуатации объекта», – отметил Анатолий Печатников.
Топ-менеджер подчеркнул, что схема работы в рамках льготной ипотеки должна строиться по аналогии с успешно реализуемыми программами господдержки. «Госсубсидирование обладает огромным потенциалом для сохранения доступности ипотечного кредитования и помощи строительной сфере. На горизонте 2030 года перед застройщиками стоят амбициозные планы по обновлению жилого фонда страны, улучшению жилищных условий и качеству городской среды. Мы уверены, что в их портфеле все большую долю будут занимать именно дома из экологически чистых материалов, и ипотечная госпрограмма должна стимулировать этот спрос. Мы обладаем серьезным опытом работы по реализации госпрограмм и готовы участвовать в разработке и реализации подобного проекта. Самое главное – учитывать интересы потребителей и делать такие объекты доступными для населения как по качеству, так и по цене», – добавил топ-менеджер ВТБ.
Ранее ВТБ запустил экоипотеку – кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности. Первым партером-участником программы стала ГК «ПИК», при этом банк принимает заявки на участие и от других застройщиков. Получить экоипотеку в ВТБ можно с дисконтом до 1,6 п.п. к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже. Помимо «экоипотеки» на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать экоИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Портфель банка на начало сентября 2021 года превысил 2,3 трлн рублей. В целом по стране продажи ипотеки ВТБ за девять месяцев года превысили 780 млрд рублей.
Справка: Конгресс «ESG-(Р)ЭВОЛЮЦИЯ. Диалог бизнеса и государства» проходит 14 октября 2021 года в Москве в очном и онлайн форматах. Банк ВТБ выступает генеральным партнёром мероприятия. Конгресс состоит из трёх пленарных и семи тематических сессий, посвящённых вопросам устойчивого развития, экологического и социального благополучия, и корпоративного управления. В очной работе Конгресса в качестве делегатов принимают участие более 500 руководителей российских компаний, представленных в рейтинге РБК-500. Трансляции пленарных сессий проходят в прямом эфире телеканала РБК, а также на главной странице информационного портала rbc.ru. Тематические сессии конгресса транслируются на официальный сайт конгресса esg.rbc.ru, а также на YouTube канал РБК.

 

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