Подростки устроили гонки с полицией в Волгоградской области











Подросток с приятелем на отцовской иномарке устроил ночные гонки с инспекторами ДПС в Николаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские бросились в погоню за нарушителем после того, как водитель иномарки проигнорировал просьбу остановиться и попытался скрыться.

Водитель легковушки грубо нарушал ПДД, создавал опасность для других водителей. Чтобы остановить иномарку, полицейским пришлось произвести сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам машины. После повреждения заднего левого колеса нарушитель остановился. За рулем оказался 15-летний местный житель, который не имел водительского удостоверения. Позже установили, что автомобиль принадлежал его отцу. Парень признался, что решил просто покататься со своим 18-летним другом на отцовской машине. Но когда увидел полицейских, испугался и решил скрыться.

В отношении владельца автомашины составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В результате применения оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области