«Некому лечить»: В Волгоградской области выявили серьезный дефицит кадров





Серьезный дефицит медицинских работников, особенно квалифицированных врачей-специалистов, наблюдается в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", такой вывод сделали специалисты HeadHunter по итогам исследования открытых вакансий врачей.

В Волгоградской области сейчас открыто более 370 вакансий для лечащих врачей. В целом по стране лечащий врач-специалист может рассчитывать на зарплату в 52,7 тысячи рублей, в Волгоградской области – на 50 тысяч рублей. Однако есть вакансии, где указаны и более высокие зарплаты. Так, опытному врачу в инфекционном стационаре в Урюпинске, согласно открытой вакансии, готовы платить от 120 тысяч рублей. Врачу-рентгенологу КТ/МРТ в Волгограде предлагают от 70 тысяч рублей с пометкой, что возможна подработка по выходным и вечерам. Участковому врачу-педиатру в Михайловке ставят зарплату в размере 59 тысяч рублей. Суммы указаны до вычета налогов.

Всего с начала года в России было открыто более 170 тысяч вакансий для лечащих врачей, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что из-за пандемии и ее последствий спрос на весь медицинский персонал, особенно на врачей, увеличился в несколько раз. Так, по России в целом одну вакансию здесь приходится 1,5 резюме, или один кандидат на вакансию. В Волгоградской области – 1,6 резюме на вакансию, что говорит о серьезном дефиците кадров. Норма для рынка труда – 5-6 резюме на вакансию, отмечают аналитики.

Отметим, что сегодня, 4 октября, отмечается Международный День врача.