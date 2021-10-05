



На торги выставлено здание цеха №400, расположенного на территории судостроительного завода в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», имущество, которое находится в федеральной собственности, реализуется на основании распоряжения территориального управления Росимущества от 14 сентября 2021 года о приватизации здания цеха площадью 5095,4 кв.м. по адресу ул. Арсеньева,2. Начальная цена продажи 19,3 миллиона рублей. Объект планируют реализовать не ниже 50% первоначальной стоимости.

Отмечается, что аналогичные торги ранее проводились, но они не состоялись по причине отсутствия заявок.

Согласно техпаспорту объекта, цех №400 состоится из двух частей – производственной и служебно-бытовой. Процент износа составляет 43%.

Как ранее сообщало информагентство, имущество Волгоградского судостроительного завода, который был признан банкротом, 25 апреля 2019 года ушло с молотка всего за 323,9 млн рублей. Изначально стоимость завода оценивалась в 2,4 млрд рублей. Новым владельцем предприятия стал индивидуальный предприниматель из Саратова. Победитель торгов получил право на аренду нескольких земельных участков, а также на все сохранившееся оборудование и лабораторию завода. Примечательно, что эту сделку в июне 2019 года пытался отменить через суд комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области . Тогда высказывалось предположение, что на судостроительном заводе, который был основан в Волгограде в 1931 году, есть памятники истории. Так, например, в реестре таких объектов указано, что на ул. Арсеньева, 2, а именно по этому адресу значится предприятие, находится объект культурного наследия регионального значения - могила капитана Зинченко С.О. (1899-1942 гг.). Защитник Сталинграда, по предварительной информации, захоронен на территории завода.

Отметим, что в сопроводительных документах к лоту о продаже цеха №400 есть письмо облкультнаследия. В нем указано, что здание цеха, расположенное на ул. Арсеньева,2, не включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.