Суд в Волгограде не отменил сделку по продаже судостроительного завода

Экономика 13.06.2019 16:06
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13.06.2019 16:06
Признать торги по реализации имущества Волгоградского судостроительного завода недействительными и отменить их результаты требовал комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, соответствующий иск был подан к конкурсному управляющему Сергею Лыженкову. Комитет настаивал на признании недействительными открытых торгов по реализации имущества и протокола их результатов от 25 апреля 2019 года посредством публичного предложения. Одновременно было заявлено ходатайство о запрете территориальному управлению Росреестра проводить регистрационные действия, связанные с переходом прав на имущество ОАО "Волгоградский судостроительный завод", а также в виде запрета конкурсному управляющему заключать договор купли-продажи имущества по результатам торгов с индивидуальным предпринимателем Ильей Шарым. Арбитражный суд Волгоградской области оставил иск комитета без удовлетворения, а в обеспечительных мерах отказал. Отметим, что в материалах дела не поясняются на каких основаниях был заявлен такой иск. Можно предположить, что на судостроительном заводе, который был основан в Волгограде в 1931 году, есть памятники истории. Так, например, в реестре таких объектов указано, что на ул. Арсеньева, 2, а именно по этому адресу значится предприятие, находится объект культурного наследия регионального значения - могила капитана Зинченко С.О. (1899-1942 гг.). Защитник Сталинграда, по предварительной информации, захоронен на территории завода. На улице Арсеньева есть и другие памятники архитектуры и градостроительства, но имеют ли они отношение к иску, неизвестно. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области пока получить комментарий не удалось.
Напомним, что имущество Волгоградского судостроительного завода, который был признан банкротом, 25 апреля текущего года ушло с молотка всего за 323,9 млн рублей. Изначально стоимость завода оценивалась в 2,4 млрд рублей. Новым владельцем предприятия стал индивидуальный предприниматель из Саратова. Победитель торгов получил право на аренду нескольких земельных участков, а также на все сохранившееся оборудование и лабораторию завода.
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