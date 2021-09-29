Экономика 29.09.2021 15:09 Новости компаний
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29.09.2021 15:09 Новости компаний
Банк «Открытие» и ДОМ.РФ договорились о совместном использовании облигаций для финансирования инфраструктуры из инфраструктурного меню Правительства Российской Федерации в целях реализации капиталоемких инфраструктурных проектов в российских регионах. Соответствующее соглашение подписано в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП».
Соглашение позволит сторонам увеличить количество частных инициатив в сфере реализации крупных проектов жилищного строительства с использованием механизма облигаций ДОМ.РФ для финансирования строительства инфраструктуры. Кроме того, банк «Открытие» получит возможность участвовать в размещении облигаций и согласовании с органами государственной и муниципальной власти условий частных инициатив, проектов концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.
«ДОМ.РФ удалось в короткие сроки разработать и внедрить механизм, который позволит существенно снизить стоимость финансирования инфраструктуры и более гибко структурировать соответствующие проекты. Мы надеемся, что благодаря разработанному инструменту и эффективному взаимодействию ДОМ.РФ и банка «Открытие», количество запускаемых проектов и реализуемых инициатив, особенно в регионах, кратно вырастет», – прокомментировала старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие» Екатерина Чиркова.
«Включение коммерческих банков в работу по финансированию проектов развития инфраструктуры с использованием облигаций – одно из необходимых условий для масштабируемости механизма. Для нас важно обеспечить равный доступ всем регионам и компаниям, заинтересованным в получении займов. Банк «Открытие» имеет высокий уровень компетенций по работе в рамках ГЧП и опыт сотрудничества с регионами. Объединение наших усилий будет способствовать основной цели – улучшению качества жизни граждан», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.
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