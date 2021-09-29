Происшествия

Под Волгоградом задержали скрывшегося после смертельного ДТП водителя

Происшествия 29.09.2021 10:28
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29.09.2021 10:28


В Краснослободске задержали 20-летнего водителя «ВАЗ-21102», который скрылся после наезда на пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в девятом часу вечера. Автомобиль двигался по ул. Ленина в сторону переулка Выгонный, когда под колесами оказалась 37-летняя женщина, переходившая дорогу в неустановленном месте. Водитель покинул место ДТП, однако позднее его задержали. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте.

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