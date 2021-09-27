Школы и вузы Волгоградской области готовят к переводу на дистант





Власти Волгоградской области не исключают возможность перевода образовательных учреждений на дистанционный режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом было заявлено на сегодняшнем совещании у губернатора Волгоградской области. Решения о переводе на дистант будут приниматься, исходя из реально складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Соответствующие предложения поручено подготовить комитету по образованию и науке Волгоградской области и облкомздраву до конца недели.

Такой вариант организации обучения в Волгоградской области рассматривают в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, которая остается сложной в том числе из-за возвращения жителей региона после отпусков и началом очных занятий в образовательных учреждениях. Ранее сообщалось, что в регионе около 300 классов в различных школах были закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Между тем, напомним, с сегодняшнего дня в Саратовской области все образовательные учреждения переведены на дистанционную форму обучения в связи с ростом заболеваемости ковидом.



