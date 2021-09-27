Здравоохранение 27.09.2021 12:02
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27.09.2021 12:02
В последние недели волгоградцам, перенесшим короновирусную инфекцию, начали поступать звонки от страховых компаний с приглашением пройти углубленную диспансеризацию.
Как пояснили ИА «Высота 102» в страховой компании «Капитал Медстрах», обзвон граждан проводится строго по спискам лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией.
«Все, переболевшие COVID-19, согласно перечня поручений Президента РФ от 02 мая 2021г. № Пр-753 со второго полугодия 2021 г имеют право на прохождение углубленной диспансеризации. Списки таких граждан уже сформированы в Волгоградской области. Но начало проведения профилактических мероприятий в регионах зависело от конкретной ситуации, связанной с уровнем распространения COVID-19. В настоящее время поликлиники проводят диспансеризацию, в первую очередь тех граждан, которые тяжело переболели короновирусом. Нередко лечебные учреждения принимают в день ограниченное количество таких пациентов, поэтому наши сотрудники созваниваются с такими гражданами и приглашают посетить поликлинику в конкретный день. Все обследования проводятся по программе ОМС, то есть бесплатно для граждан при предоставлении паспорта и полиса ОМС», - объяснили информагентству в страховой компании.
Если такого звонка от страховщиков пока не поступило, записаться на конкретную дату прохождения диспансеризации можно также непосредственно в поликлинике, к который прикреплены граждане, или в кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг.
Напомним, что обследования включенных в списки граждан, переболевших проводятся по расширенной программе. Они направлены прежде всего на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.
Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в дополнение к утвержденному перечню исследований и консультаций специалистов в рамках первого этапа диспансеризации планируется проведение следующих обследований:
1) Измерения насыщения крови кислородом (сатурация) в покое.
2) Тест с 6-минутной ходьбой - один из методов диагностики сердечной
недостаточности и определения ее функционального класса.
3) Спирометрия или спирография - методы исследования функции внешнего
дыхания, позволяющие оценить функционального состояния легких и бронхов.
4) Общий (клинический) анализ крови развернутый, в том числе такие ключевые показатели как
количество тромбоцитов, цветовой показатель крови, гемоглобин, лейкоцитарная формула крови и др.
5) Биохимический анализ крови
6) Определение концентрации Д-димера в крови. Фрагменты белка Д-димера
появляются в крови после разрушения тромба, поэтому данный показатель является
важнейшим маркером тромбоза и связанных с ним состояний, опасных для жизни (легочная эмболия, тромбоз вен, заболевания сердца, и др).
7) Проведение рентгенографии органов грудной клетки для граждан, если она не выполнялась ранее в течение года.
Второй этап диспансеризации включает более тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. В рамках 2 этапа планируется проведение:
• эхокардиографии в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по
результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой;
• компьютерной томографии, в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже;
• дуплексное сканирование вен нижних конечностей для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.
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