У бюджетников с 1 октября вырастут зарплаты

Федеральные новости 26.09.2021 09:55
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26.09.2021 09:55
С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, сообщают сегодня федеральные СМИ. Однако это коснется не всех бюджетников, а лишь тех из них, кто не попадает под действие майских указов президента РФ.
Так, зарплаты будут повышены у сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий.
В среднем рост зарплат, как уточняет МК, составит около 4%, однако этот показатель может разниться в зависимости от ситуации в регионе и профессии сотрудника: регионы могут самостоятельно определять размер надбавки, однако она не может быть ниже установленного на федеральном уровне.
Отмечается, что грядущее повышение не затронет работников отраслей, перечисленных в майских указах президента РФ (среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов, учёные). Дело в том, что для этих категорий зарплаты индексируются с 1 января.
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