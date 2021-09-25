Под Волгоградом ищут подозреваемого в краже денег из банкомата (ВИДЕО)











Полицейские разыскивают молодого мужчину, который стоял в очереди к банкомату в Волжском, а потом обчистил чужой счет. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне в полицию обратилась жительница Волжского с заявлением о краже 180 тысяч рублей. Пострадавшая сообщила, что внесла на свой счет через банкомат крупную сумму денег, но вскоре обнаружила, что на счету их нет.

Полицейские установили, что деньги обналичил неизвестный мужчина. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина не завершила операцию в банкомате и не вышла из своего личного кабинета.

Приметы разыскиваемого: возраст около 30 лет, славянской внешности, среднего телосложения, короткие русые волосы, на лице щетина. Был одет в футболку синего камуфлированного цвета с белой надписью на груди, шорты до колен синего цвета.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого, сообщить в дежурную часть Управления МВД России по г. Волжскому по телефону: (88443) 41-56-56, дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому (88443) 33-00-44 или 02.



