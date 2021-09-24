Экономика

ВТБ установил в Сочи банкомат в виде гоночного шлема

Экономика 24.09.2021 12:54
0
24.09.2021 12:54


На FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021 посетители Олимпийского парка смогут воспользоваться банкоматом в форме гоночного шлема.
Пользователи банкомата-шлема смогут совершить любые привычные операции: снимать и вносить наличные, в том числе с использованием бесконтактных карт и телефонов, совершать платежи и переводы. К услугам клиентов – удобный экран 19 дюймов, модули приема наличных и NFC. Интерфейс разработан специально для FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ.
«ВТБ активно поддерживает ключевые культурные и спортивные мероприятия страны, а также старается удивлять своих клиентов в ходе их проведения. Наша команда была вдохновлена идеей эксклюзивного банкомата и реализовала проект менее чем за три месяца. В качестве альтернативных вариантов рассматривались терминал, изготовленный с использованием автомобильных шин, гараж гоночного болида и даже сам болид в натуральную величину. В итоге мы постарались использовать все детали, которые ассоциируются с российским этапом Формулы 1: от местной трассы, послужившей фоном экспозиции, до цвета травы и выбора болидов, расположенных внутри шлема», – комментирует начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.
«Мы уверены, что итоговый результат порадует всех участников гонок, организаторов, туристов и волонтеров. Кстати, он будет доступен для клиентов ВТБ и после окончания гонок», – добавил Сергей Панюшкин.  Воспользоваться банкоматом эксклюзивного дизайна можно на главной трибуне Сочи Автодрома в Олимпийском парке по адресу Триумфальная ул., 26.
Российский этап чемпионата Формулы 1, титульным спонсором которого выступает банк ВТБ в рамках программы «Спортивная страна», проходит с 23 до 26 сентября на Сочи Автодроме. В 2021 году FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ состоится здесь уже восьмой раз.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
24.09.2021 13:40
Экономика 24.09.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 11:54
Экономика 24.09.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 11:28
Экономика 24.09.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2021 10:31
Экономика 24.09.2021 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 16:58
Экономика 23.09.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 15:30
Экономика 23.09.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 12:58
Экономика 23.09.2021 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 12:24
Экономика 23.09.2021 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 12:23
Экономика 23.09.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.09.2021 11:06
Экономика 23.09.2021 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2021 18:50
Экономика 22.09.2021 18:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2021 17:04
Экономика 22.09.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2021 14:13
Экономика 22.09.2021 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.09.2021 10:48
Экономика 22.09.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2021 18:37
Экономика 21.09.2021 18:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:59
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:02
Чудотворную икону привезут в Волгоград из УкраиныСмотреть фотографии
13:41
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАССмотреть фотографии
12:22
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник водыСмотреть фотографии
12:16
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собакСмотреть фотографии
11:50
Вандалы сломали 118 электросамокатов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часаСмотреть фотографии
11:28
Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:08
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские врачи успешно прооперировали мозг подросткаСмотреть фотографии
10:41
«Ростелеком» второй год подряд получает высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнесаСмотреть фотографии
10:18
В Камышине Волгоградской области нашли тело начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде иномарка опрокинулась в канавуСмотреть фотографии
08:01
Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам почти 40 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:31
Жители поселка в Волгограде заждались газовиков перед началом отопительного сезонаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Горе-подрядчик возвращается на брошенную стройку детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом годуСмотреть фотографии
16:58
«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округеСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
16:15
Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerceСмотреть фотографии
16:13
УФСБ раскрыло подробности дела о хищении денег нацпроекта «Экология» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Браконьерский стан с тушами сайгаков обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровнеСмотреть фотографии
14:06
Волжский снова опередил Волгоград по числу новых зараженных ковидомСмотреть фотографии
13:34
Билайн ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:02
«Это наркотики?»: странное поведение водителя привлекло волгоградских полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen TaosСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 