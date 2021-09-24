Расследования

Вандалы сломали 118 электросамокатов в Волгограде

Расследования 24.09.2021 11:50
0
24.09.2021 11:50


Злоумышленники под покровом ночи повредили рычаги управления 118 электросамокатов в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением о порче имущества накануне в полицию обратился сотрудник службы безопасности компании, которая специализируется на прокате и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров. По его словам, электросамокаты были повреждены в ночь с 22 на 23 сентября.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
24.09.2021 14:59
Расследования 24.09.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2021 11:08
Расследования 24.09.2021 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2021 16:24
Расследования 23.09.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2021 16:19
Расследования 21.09.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2021 11:15
Расследования 21.09.2021 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2021 11:45
Расследования 20.09.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2021 19:32
Расследования 19.09.2021 19:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2021 12:41
Расследования 19.09.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2021 17:46
Расследования 17.09.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2021 17:09
Расследования 17.09.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2021 16:10
Расследования 17.09.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2021 11:23
Расследования 17.09.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2021 14:43
Расследования 16.09.2021 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2021 11:48
Расследования 16.09.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.09.2021 16:14
Расследования 15.09.2021 16:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:59
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области ослабляют коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
14:02
Чудотворную икону привезут в Волгоград из УкраиныСмотреть фотографии
13:41
Родительский контроль или как стать экспертом в сфере школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАССмотреть фотографии
12:22
Волгоградский губернатор пообещал жителям Старой Полтавки резервный источник водыСмотреть фотографии
12:16
На территории МБУ в Волгограде нашли чуму у собакСмотреть фотографии
11:50
Вандалы сломали 118 электросамокатов в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часаСмотреть фотографии
11:28
Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:08
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские врачи успешно прооперировали мозг подросткаСмотреть фотографии
10:41
«Ростелеком» второй год подряд получает высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнесаСмотреть фотографии
10:18
В Камышине Волгоградской области нашли тело начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде иномарка опрокинулась в канавуСмотреть фотографии
08:01
Волгоградские работодатели задолжали сотрудникам почти 40 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:31
Жители поселка в Волгограде заждались газовиков перед началом отопительного сезонаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Горе-подрядчик возвращается на брошенную стройку детсада под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
Волгоградский МУП отремонтирует 19 дорог в новом годуСмотреть фотографии
16:58
«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округеСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
16:15
Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerceСмотреть фотографии
16:13
УФСБ раскрыло подробности дела о хищении денег нацпроекта «Экология» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Браконьерский стан с тушами сайгаков обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Российские актеры просят силовиков разобраться с захоронением бездомных собак в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровнеСмотреть фотографии
14:06
Волжский снова опередил Волгоград по числу новых зараженных ковидомСмотреть фотографии
13:34
Билайн ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
13:02
«Это наркотики?»: странное поведение водителя привлекло волгоградских полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen TaosСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 