Вандалы сломали 118 электросамокатов в Волгограде

Расследования 24.09.2021 11:50
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24.09.2021 11:50
Злоумышленники под покровом ночи повредили рычаги управления 118 электросамокатов в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением о порче имущества накануне в полицию обратился сотрудник службы безопасности компании, которая специализируется на прокате и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров. По его словам, электросамокаты были повреждены в ночь с 22 на 23 сентября.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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