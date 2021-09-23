Здравоохранение

Волжский снова опередил Волгоград по числу новых зараженных ковидом

Здравоохранение 23.09.2021 14:06
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23.09.2021 14:06


Суточная заболеваемость коронавирусом в Волжском больше, чем в Волгограде - 139 случаев против 94. Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего в регионе за сутки COVID-19 был выявлен у 339 человек, скончались 17. Это восемь мужчин в возрасте от 51 до 82 лет и девять женщин в возрасте от 60 до 91 года. Всего инфекция унесла жизни 2653 жителей региона.

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