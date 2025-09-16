Рыбака поймали за вылов сетями шемаи на Дону под Волгоградом

В Волгоградской области уголовная ответственность грозит рыбаку, которого поймали в Калачевском районе за вылов сетями краснокнижной шемаи, сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны.

Шемая, которую называют также царской рыбой из-за вкусовых качеств, занесена в Красную книгу Волгоградской области. Обитает в Цимлянском водохранилище. На нерест шемая поднимается в период с сентября по апрель в реку Дон и ее притоки - Медведицу, Иловлю, Хопер, затем уходит обратно в водохранилище.

Сотрудники рыбоохраны задержали нарушителя в 1 км выше по течению от станицы Голубинская. Рыбак двумя плавными лесковыми сетями, что запрещено Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, ловил рыбу на Дону. Ему удалось добыть 38 экземпляров рыбы, из которых 27 - это шемая. Предварительный ущерб, нанесенный биологическим ресурсам, составил более 29 тысяч рублей.

Материалы в отношении нарушителя переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны