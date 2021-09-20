



Жители заполотновской части поселка Горьковский в Волгограде уже через пару-тройку лет могут оказаться в самой настоящей резервации – без возможности доступного транспортного сообщения с магазинами, школами, больницами и другими социальными объектами. Виной тому – предстоящее строительство новой ветки железной дороги. Как рассказали ИА «Высота 102» жители улиц Воронежская, Донская, Казачья и другие, на которых расположены в общей сложности около 200 домовладений, как гром среди ясного неба для них прозвучала новость о том, что уже очень скоро они окажутся отрезанными от внешнего мира. «В 2013 году администрация Советского района провела публичные слушания по проекту планировки и межевания территории рядом с железной дорогой, которая разделяет наш поселок на две части. Многие жители ничего не знали об этих слушаниях. А те, кто там был, утверждают, что на слушания привезли автобус сотрудников железной дороги, которые дружно проголосовали за этот проект. Мы только спустя несколько лет узнали, что рядом с нашими домами собирают строить второй железнодорожный путь, а переезд, который связывает нас с центром поселка, будет закрыт», - рассказали ИА «Высота 102» шокированные жители поселка.





Как выяснилось, строительство второго пути будет вестись в рамках комплексной реконструкции станции имени Максима Горького, которое предусматривает прокладку бесстыкового главного пути из парка «Д» в парк «А». В филиале ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога жителям пояснили, что реконструкция необходима для расширения магистральной инфраструктуры, в частности, для увеличения провозной способности на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Это значит, что уже в ближайшее время через поселок будет проходить еще больше грузов, чем сейчас. А у жителей появится еще больше неудобств. «Дома, которые стоят около железной дороги, уже сейчас ходят ходуном от проезжающих мимо поездов. А, если их будет в два раза больше, наши дома просто развалятся! Кроме того, здесь построят еще одну высоковольтную линию. Все это будет прямо над нашими головами. Жить здесь будет невозможно!», - негодуют волгоградцы. Кроме того, они опасаются и за свои жизни, вспоминая, как несколько лет назад во двор одного из домов, расположенных около железной дороги, опрокинулся вагон с сахаром. «Хорошо, что с сахаром, а не с какой-нибудь нефтью или химикатами», - вспоминали люди. Смертельную опасность жителям может нести и оборвавшийся провод высоковольтной линии, если, не дай Бог, такое произойдет.





Представители железной дороги, которые недавно встречались с жителями заполотновской части поселка, уверяют, что проект реконструкции станции имени Максима Горького разрабатывался с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а все строительство будет вестись в полосе отвода, на земельном участке, предоставленном ОАО «РЖД» в долгосрочную аренду. Были произведены замеры уровня шума, по результатам которых в некоторых точках выявили превышение допустимых норм. Поэтому жителям пообещали шумозащитные экраны с двух сторон железнодорожного полотна, общая протяженность которых составит 1,7 километра. Жители заполотновской части в ужасе от этой перспективы. «Нас огородят от центра поселка экранами, закроют железнодорожный переезд и мы окажемся полностью отрезанными от всего мира. Здесь живут пенсионеры, дети, которым нужно ходить в поликлинику, посещать школы и детские сады. Мы будем лишены того, что есть у любого жителя Волгограда. Когда наш поселок присоединяли к городу, нам обещали, что мы и жить будем, как в городе. Но за много лет у нас не построили ни одной дороги, не поставили ни одной опоры уличного освещения. А теперь нас и вовсе здесь решили законсервировать. Пусть выкупают наши дома и строят, что хотят!», - считают шокированные люди.





Почему после строительства второго пути жителям не хотят оставить переезд, они не понимают. Представители железной дороги так и не смогли ответить на этот вопрос во время встречи с местными жителями. Вместо переезда здесь планирует оставить лишь автоматический пешеходный переход. «Сейчас железнодорожный переезд и так часто закрыт, а с увеличением интенсивности движения пересечь пути будет еще сложнее. Наши дети будут ходить в школу и часами стоять у переезда. Это издевательство!», - возмущаются жители.





Между тем, в заполотновской части поселка Горьковский живет самая знаменитая мама Волгограда - Виктория Маркович, о которой еще недавно трубили все СМИ после рождения у нее четверняшек. Виктория рассказала ИА «Высота 102», что новость о закрытии переезда ее потрясла. «Не могу себе представить, как я с колясками стою у переезда, чтобы добраться до поликлиники. У одного из моих мальчиков, Богдана, серьезные проблемы со зрением, все знают, что он перенес операцию на глазах. Теперь раз в две недели мы должны ездить к специалистам в клинику для наблюдения. На такси я трачу по 300-400 рублей. После закрытия переезда придется объезжать лишние километров восемь. Сколько я должна заплатить за такси, тысячу рублей?», - возмущается Виктория.





Чтобы добраться до центра поселка из заполотновской части на машине, до которого раньше можно было доехать за пять минут, действительно, жителям придется преодолевать расстояние в 8-10 километров по объездной дороге, которая в настоящее время еще строится. На встрече с жителями представители железной дороги пообещали людям, что на одном из участков объездной дороги будет сделан съезд для машин жителей заполотновской части для сокращения расстояния объезда, однако люди им не очень поверили. «Эта дорога строится уже несколько лет и скоро уже будет введена в эксплуатацию. Каким образом железная дорога собирается внедриться в федеральный проект и сделать съезд, который там изначально этим проектом не был предусмотрен?», – задаются вопросом горьковцы.





Просьба жителей заполотновской части поселка Максима Горького оставить для их личного транспорта железнодорожный переезд так и остается неуслышанной. Органы власти и ведомства пытаются переложить ответственность друг на друга. Заступиться за жителей еще в прошлом году попытались в администрации Советского района Волгограда, откуда направили соответствующее письмо руководству Волгодонской дистанции пути Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» с просьбой сохранить данный переезд. Однако в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда людям дали понять, что данный вопрос находится вне компетенции мэрии. А в одном из ответов филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога черным по белому обозначено, что «создание комфортных условий для граждан должно также обеспечиваться региональными и муниципальными органами власти как часть вопроса, непосредственно связанного с обеспечением прав и свобод человека, жизнедеятельности населения". "Поэтому изложенная в вашем обращении проблема должна решаться с точки зрения участия в этом вопросе соответствующих региональных и муниципальных органов власти», - считают в федеральной компании.

Жители двухсот домов, оказавшихся по ту сторону железной дороги, которые скоро могут оказаться "запечатанными" за двухкилометровым экраном, похоже, на самом деле никому не нужны. А ведь среди них есть и те, кто всю жизнь отдал железной дороге. Той самой, которая скоро может стать границей зоны отчуждения…





Между тем, в пресс-службе Приволжской железной дороги на запрос ИА «Высота 102» сообщили следующее: «В конце 2020 года состоялся ряд совместных совещаний с участием представителей Приволжской железной дороги и комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. На данных мероприятиях обсуждались вопросы, связанные с обустройством съезда с проектируемого автодорожного путепровода (на 15 км перегона имени Максима Горького – пост 12 км), а также с эксплуатацией действующего железнодорожного переезда в поселке Горьковский (на 16 км. перегона им. Максима Горького – пост 12 км). По согласованию с администрацией Волгограда и областным ГИБДД перспектива закрытия переезда будет рассматриваться после ввода в эксплуатацию с дополнительной полосой движения. По ней будет осуществляться разворот автомобилей, следующих в направлении рабочего поселка Новый Рогачик или обратно», - говорится в ответе. В пресс-службе также добавили, что «комплексная реконструкция станции имени Максима Горького осуществляется в границах полосы отвода Приволжской железной дороги в полном соответствии с действующими градостроительными нормами. Данный проект не предусматривает выкуп частных домовладений в поселке Горьковский». Здесь также заверили, что «для защиты местных жителей от шумовых и вибрационных воздействий предусмотрен целый комплекс мероприятий. В частности, планируется возвести шумозащитные экраны по обе стороны железнодорожного полотна. Их общая протяженность составит более 1,7 км, а высота – от 2 до 4 метров (в зависимости от рельефа местности). С целью снижения уровня вибрации предусмотрена виброизоляция верхнего строения пути. В результате уровень негативных воздействий не будет превышать допустимых значений», - подчеркнули в пресс-службе.

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