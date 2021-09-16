Волгоградские силовики подготовились к работе на выборах





Правоохранительные органы и чиновники Волгоградской области готовы к обеспечению комплексной безопасности избирателей, которые придут на участки для голосования 17-19 сентября. Об этом сообщили в администрации региона по итогам совещания губернатора Андрея Бочарова с руководителями правоохранительных и силовых структур.

Глава региона и начальники УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, управления Росгвардии и прокурор Волгоградской области обсудили обеспечение правопорядка в муниципалитетах в период трехдневного голосования. Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва начнутся завтра, 17 сентября в 8.00, и продлятся до воскресенья, 19 сентября. Избирательные участки закроются в 20.00.