Волгоградские силовики подготовились к работе на выборах

Выборы 16.09.2021 12:15
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16.09.2021 12:15
Правоохранительные органы и чиновники Волгоградской области готовы к обеспечению комплексной безопасности избирателей, которые придут на участки для голосования 17-19 сентября. Об этом сообщили в администрации региона по итогам совещания губернатора Андрея Бочарова с руководителями правоохранительных и силовых структур.
Глава региона и начальники УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, управления Росгвардии и прокурор Волгоградской области обсудили обеспечение правопорядка в муниципалитетах в период трехдневного голосования. Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва начнутся завтра, 17 сентября в 8.00, и продлятся до воскресенья, 19 сентября. Избирательные участки закроются в 20.00.
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