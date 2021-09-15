Общество 15.09.2021 15:07
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15.09.2021 15:07
В воссозданном кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде накануне официального открытия будет совершено всенощное бдение. Как сообщили в Волгоградской епархии, богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней, возглавит епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Начнется всенощная в субботу, в 17:00.
Освящение собора и праздничное богослужение состоится 19 сентября. Доступ верующих в храм организован по заявкам от приходов Волгоградской митрополии. Происходящее в храме будут транслировать на выносных экранах. Их монтируют на площади Павших борцов.
Напомним, в июле текущего года от имени всех жителей и попечительского совета губернатор Андрей Бочаров пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Волгоградскую область и освятить возрождённый Александро-Невский собор. Состоится ли его визит в Волгоград в это воскресенье, пока неизвестно.
Храм является точной копией 85-метрового собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам.
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