



Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор и оправдал женщину, которая ранила ножом напавшего на неё сожителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, в действиях жительницы Волгоградской области, которую едва не задушил пьяный изверг, не найдено состава преступления. Решения судов трех инстанций, которые признавали Татьяну Воробьеву виновной, отменены, уголовное дело в отношении нее прекращено, а сама женщина получила право на реабилитацию.

Верховный суд РФ вернулся к событиям, которые развернулись 3 сентября 2019 года в селе Кислово Быковского района Волгоградской области. Татьяна Воробьева находилась дома со своей малолетней дочерью и сожителем, когда пьяный мужчина без повода учинил скандал. В момент, когда женщина резала хлеб, сожитель начал ее избивать и душить. Когда Татьяна стала задыхаться и поняла, что не может вырваться, она ударила изверга ножом. Мужчина получил тяжелые ранения, нож задел в том числе и сердце.

В последующем суды трех инстанций посчитали, что действия пьяного сожителя не создавали угрозы для жизни и здоровья обвиняемой. Так, в июне 2020 года Быковский районный суд приговорил Татьяну Воробьеву к двум годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижении ее ребенком 14-летнего возраста за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решение районного суда было обжаловано в Волгоградском облсуде, который переквалифицировал статью на превышение необходимых пределов обороны и изменил приговор, назначив к имеющемуся наказанию исправительные работы сроком на 6 месяцев с удержанием 5%-ого заработка в пользу государства условно. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с предыдущими решениями судов, посчитав, что женщина умышленно причинила тяжкий вред здоровью при превышении необходимых пределов обороны. Однако ни адвокат женщины, ни Татьяна Воробьева не согласились с вынесенными решениями судов, которые были обжалованы в Верховном суде РФ. В высшей судебной инстанции пришли к выводу, что суд необоснованно отверг доводы фигурантки, что ножевое ранение потерпевшему она нанесла, обороняясь от нападения с его стороны. «При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу", - пояснили в ВС.

Суд апелляционной инстанции установил, что обвиняемая нанесла ножевое ранение в момент нападения на нее потерпевшего, пытаясь защититься от удушения. При этом суд признал достоверными ее показания, что в результате сдавливания горла она стала задыхаться и поняла, что не может вырваться, в связи с чем и ударила потерпевшего ножом, когда пыталась оттолкнуть, указывает ВС. Таким образом, действия потерпевшего, связанные с надавливанием на горло, от которых обвиняемая стала задыхаться, свидетельствуют о реальной угрозе ее жизни, посчитали в Верховном суде РФ.





