В Волгоградской области сгорели две бани

Происшествия 13.09.2021 10:16
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13.09.2021 10:16
Две бани сгорели за сутки в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, накануне утром пожар тушили в Дзержинском районе Волгограда на улице Баженова. Здесь по всей площади горела обрешетка бани размером 8 на 12 метров. Пожарные расчеты боролись с огнем около двух часов. По предварительной информации, возгорание произошло в результате аварийного режима работы газового оборудования. Еще одна баня сгорела в Быковском районе Волгоградской области. В поселке Приморск по всей площади воспламенилась обрешетка деревянной кровли бани размером 3 на 5 метров. В данном случае пожар также произошел из-за неисправного газового оборудования. Погибших и пострадавших нет.
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