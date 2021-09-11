Эхолоты из-за маловодья помогают судам не сесть на мель в Волгограде

Экология 11.09.2021 10:06
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11.09.2021 10:06
Специальные суда, оснащенные эхолотом, используют службы речпорта в Волгограде для обеспечения стабильного речного сообщения с островом Сарпинским в условиях маловодья. Как сообщили в администрации Волгограда, контрольные замеры проводятся утром перед первым пассажирским рейсом и в дальнейшем осуществляются несколько раз в течение дня.
Отмечается, что такие меры муниципалитет принимает из-за низкого уровня воды в акватории Волгограда. Так, по сообщению Росводресурсов, из-за аномально жаркого лета в бассейне Нижней Волги к началу сентября наблюдается сложная гидрологическая обстановка, уровень воды в водохранилищах приближается к предельно низким отметкам - в связи с этим с 11 сентября среднесуточный сброс воды через Волжскую ГЭС снижен до уровня 4700±100 м3/сек. Данный режим на Волгоградском гидроузле будет действовать до 10 октября.
В настоящее время в Волгограде работают 6 внутригородских речных маршрутов, их обслуживают 9 теплоходов.
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