Расследования

Организатора нелегального игрового клуба в Волжском отправили в колонию

Расследования 08.09.2021 12:48
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08.09.2021 12:48


В Волжском организатор нелегального игрового клуба приговорен к лишению свободы. На скамье подсудимы[ оказались также еще двое его помощников. 
По данным следствия, нелегальный игровой клуб функционировал около трех месяцев почти в центре города на улице Карбышева. Он был оборудован десятью автоматами, испытать удачу на которых могли только проверенные игроки по предварительному телефонному звонку. Преступная деятельности подпольного заведения была пресечена осенью 2020 года в результате работы следователей регионального управления СКР и оперативных сотрудников областного ГУ МВД России, а также отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волжский. Силовая поддержка оказывалась спецподразделением Росгвардии.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что организатор нелегального клуба приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы в  колонии общего режима. Его сообщники осуждены условно. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой города Волжского.

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