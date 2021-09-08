Гремячинский ГОК претендует на национальную премию

Экономика 08.09.2021 13:55
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08.09.2021 13:55
Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» стало номинантом отборочного этапа премии «Приоритет - 2021».
Национальная Премия в области передовых технологий «Приоритет» вручается за достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, успехи в технологической модернизации производства и его эффективности, а также за производство конкурентоспособной техники, в том числе по программе импортозамещения и трансфера технологий.
Премия учреждена НП «Центр развития общественных коммуникаций» в 2015 году. С 2015 по 2019 год вручалась за достижения в импортозамещении. С 2020 года вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности.
В 2021 году экспертный совет премии принял на рассмотрение более 70-ти проектов из 11 регионов России. К участию отобрано 16 конкурсных проектов. Лауреатов премии объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоятся 24 ноября этого года в Москве.
«Каждая из компаний-номинантов премии является региональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов», - отметили организаторы конкурса.
Наиболее активными по числу заявок на участие в премии стали предприятия в номинациях «Медицина и здравоохранение», «Искусственный интеллект», «Промышленное оборудование и приборостроение», «IT», «ТЭК», «Электроника и робототехника», «Химия и нефтехимия», «Агропром», «Добыча полезных ископаемых» и «Металлургия».
Проект Гремячинского горно-обогатительного комбината, который реализует дочернее предприятие российского бизнесмена Андрея Мельниченко в Волгоградской области, считается одним из самых масштабных и перспективных не только в регионе, но и на юге России в целом. Официальный запуск комбината позволит компании «ЕвроХим» выпускать высококачественные калийные удобрения, востребованные как в отечественной, так и в мировой аграрных отраслях. С запуском ГОКа на базе Гремячинского месторождения калийных солей «ЕвроХим» войдет в тройку мировых компаний, выпускающих весь спектр минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные.
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