Суд в Волгограде обязал чиновников облкомприроды вернуть 12,5 млн субсидии в бюджет





Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области должен вернуть в федеральный бюджет 12,5 миллиона рублей, которые были использованы не по целевому назначению. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, сегодня Волгоградский областной суд признал это решение, вынесенное в апреле текущего года Краснооктябрьским районным судом, законным. Жалоба облкомприроды оставлена без удовлетворения, а решение - без изменения.

Факты нецелевого использования средств были выявлены при проверке соблюдения требования бюджетного законодательства при исполнении мероприятий по оздоровлению реки Волга в рамках нацпроекта "Экология".

Так, было установлено, что субсидии и субвенции, выделенные государством на реализацию мероприятий по расчистке, экологической реабилитации природных водных объектов и строительству водопропускных сооружений на сумму 12,5 миллиона рублей, чиновники комитета использовали не по назначению. В частности, должностные лица органа исполнительной власти заключили 31 контракт на осуществление строительного контроля и авторского надзора, необходимость в проведении которых отсутствовала.

Ранее, напомним, в регионе были возбуждены несколько уголовных дел в связи со злоупотреблениями, допущенными при реализации нацпроекта "Экология". Следователи выявили хищения десятков миллионов рублей на расчистке ериков и ликвидации свалок. Подозреваемыми по этим делам проходят директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов, руководитель ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, а также бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Еще один фигурант - бизнесмен Михаил Калонкин - находился в международном розыске, но в июле текущего года его задержали и этапировали в Волгоград.



