В волгоградском СК появился инспектор по взаимодействию с населением





В СУ СК России по Волгоградской области откроется представительство Информационного центра Следкома. Новая структура должна помочь следователям взаимодействовать с жителями Волгоградской области, которые всё чаще обращается за помощью к Александру Бастрыкину через СМИ и соцсети.

- Ответственным за реализацию инициативы по линии Информационного центра в областном следственном управлении СК России назначена капитан юстиции Ирина Сергеевна Багрова, - сообщили в пресс-службе следственного органа.

Теперь обратится за помощью жители Волгоградской области смогут не только через официальную страницу регионального Следкома и по телефону 8-800-550-34-99, но и напрямую к новому инспектору.

Помимо жалоб региональное управление через соцсети сможет отвечать на вопросы граждан и информировать заявителей о деятельности органа.

Отметим, должность инспектора по взаимодействию с общественностью введена в СУ СК России по приказу председателя Александра Бастрыкина.