Число зараженных клещами волгоградцев выросло до 13

Несмотря на снижение активности иксодовых клещей, в Волгоградской области растет количество зараженных опасными болезнями от этих насекомых. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю еще один человек заболел иксодовых клещевым боррелиозом. Всего таких пострадавших за сезон в регионе уже десять человек. Кроме того, зафиксированы три случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой.
По данным ведомства, за неделю в медорганизации региона обратился 21 человек, покусанный клещами. Всего за сезон таких случаев было 1685.
В то же время эпидемиологи предупреждают об опасности заражения от клещей смертельной инфекцией – клещевым вирусным энцефалитом. Несмотря на то, что в регионе не зафиксированы природные очаги этой инфекции, при выезде жителей на эндемичные территории надо помнить, что это заболевание приводит к серьезному поражению центральной нервной системы, и в итоге - к летальному исходу или инвалидизации. Избежать заражения энцефалитом можно с помощью вакцинации.