Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП с двумя фурами под Волгоградом





Два человека – мужчина и ребенок – пострадали 5 августа в массовом ДТП с участием двух большегрузов в Волгоградской области. По информации Главка МВД, столкновение четырех автомобилей произошло около 13.10 в Новониколаевском районе.

Сообщается, что на 675-м км ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей DAF с полуприцепом, Kia Cerato, Haval и Volvo с полуприцепом. Пострадавшие, уточняют в полиции, находились в салоне Haval. Оба доставлены бригадой скорой помощи в больницу.





– В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. –На участке дороги осуществляется реверсивное движение.





Как сообщает ИА «Высота 102», на подъезде к месту аварии образовалась пробка в обоих направлениях. Протяженность затора в сторону Волгограда составляет около 3,5 км, в обратную сторону – более 4 километров.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Яндекс Карты