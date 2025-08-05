



Госавтоинспекция рассказала о серии ДТП с общественным транспортом, произошедшей за сутки на дорогах Волгограда и Волжского. В результате трёх аварий были госпитализированы двое пассажиров и 8-летний пешеход.

В Волжском женщина пострадала на участки пути по ул. Химиков.

- Напротив стр. № 10 по ул. Химиков, применив экстренное торможение, допустил падение в салоне пассажира. В результате ДТП пассажир автобуса доставлена в медучреждение, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Схожая авария произошла через несколько часов в Волгограде. В 15:10 на границе Советского и Ворошиловского района, где в настоящее время сужена проезжая часть из-за ремонта путепровода на ул. Рабоче-Крестьянской, водитель автобуса резко затормозил у остановки «Фабрика Царица». В результате ещё одна женщина не удержалась на ногах. Пассажирке также потребовалась госпитализация.

Ближе к вечеру в Волжском у остановки «Комсомольская улица» водитель трамвая наехал на школьника.

- В 16:20 водитель, управляя трамваем, напротив контактной опоры № 50 по ул. Горького совершила наезд на 8-летнего мальчика – пешехода, - добавили в полиции.

Отметим, по информации правоохранительных органов, ребёнок также был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области