В Дагестане нашли потерявшийся катер с семью волгоградцами





Пограничники управления ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия обнаружили в Дагестане катер, потерявшийся в районе Каспийского моря. Судно и люди нашлись в районе западной оконечности острова Тюлений в республике. Об этом сообщает ГУ МЧС по Астраханской области, где ранее заявляли о начале поисков судна, пассажиры которого не выходили на связь с 3 сентября. В медицинской помощи никто из находившихся на катере, а это четверо взрослых и трое детей, не нуждаются.

Напомним, "Корвет-750-А" вышел из Волгограда в Махачкалу. После того, как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала, они перестали выходить на связь, связь с ними была утеряна.

Ранее в ведомстве заявляли, что пассажиры катера не регистрировались в МЧС как туристическая группа. Спасательную операцию начали накануне с участием судов и авиации.

Фото ГУ МЧС по Астраханской области.