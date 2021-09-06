В Дагестане нашли потерявшийся катер с семью волгоградцами

Происшествия 06.09.2021 07:59
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06.09.2021 07:59
Пограничники управления ФСБ по Астраханской области и республике Калмыкия обнаружили в Дагестане катер, потерявшийся в районе Каспийского моря. Судно и люди нашлись в районе западной оконечности острова Тюлений в республике. Об этом сообщает ГУ МЧС по Астраханской области, где ранее заявляли о начале поисков судна, пассажиры которого не выходили на связь с 3 сентября. В медицинской помощи никто из находившихся на катере, а это четверо взрослых и трое детей, не нуждаются.
Напомним, "Корвет-750-А" вышел из Волгограда в Махачкалу. После того, как судно пересекло 135-й километр Волго-Каспийского морского судоходного канала, они перестали выходить на связь, связь с ними была утеряна.
Ранее в ведомстве заявляли, что пассажиры катера не регистрировались в МЧС как туристическая группа. Спасательную операцию начали накануне с участием судов и авиации.
Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
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