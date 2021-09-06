В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследия





Статус выявленных объектов культурного наследия в Краснооктябрьском районе Волгограда потеряли сразу 47 зданий. Как сообщает ИА «Высота 102», приказы об их исключении из перечня выявленных объектов культурного наследия издал комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Отметим, что выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с федеральным законом. Потеряв этот статус, следовательно, объект перестает быть под госохраной. На основании приказов облкультнаследия, из перечня выявленных объектов культурного наследия регионального значения исключены жилые дома №№1, 3, 5, 7, 11 на проспекте Металлургов, здание поликлиники №2 по пр. Металлургов, 8, жилые дома №№2,6 в пер. Северный, №№24, 26, 30 на ул. Таращанцев, №№ 2, 6, 10 по ул. Ольги Форш, здание школы №20 по пр.Ленина, 83, жилые дома №№79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107,111, 113,115,117,119, 123, 125, 127, 129, 131, 135,137,139, 141,143 по пр. Ленина, здание детского сада №41 по пр. Ленина, 127а, здание поликлиники по пр. Ленина,145, здание детского отделения по пр. Ленина, 147, жилые дома на улице Генерала Гуртьева №№ 2 и 4.





Причины исключения этих зданий из перечня выявленных объектов культурного наследия регионального значения в документах не поясняются.

В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области сообщили, что исключенные из перечня выявленных объектов культурного наследия здания в июле 2021 года были внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения, как памятники истории и культуры. Все вышеперечисленные объекты находятся под государственной охраной в составе ансамбля - объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда". Следовательно, их исключение из перечня выявленных объектов культурного наследия произошло по формальным основаниям в связи с внесением указанных объектов в реестр объектов памятников истории и культуры.

Фото: Яндекс.Карты.