Общество

В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследия

Общество 06.09.2021 08:23
0
06.09.2021 08:23


Статус выявленных объектов культурного наследия в Краснооктябрьском районе Волгограда потеряли сразу 47 зданий. Как сообщает ИА «Высота 102», приказы об их исключении из перечня выявленных объектов культурного наследия издал комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
Отметим, что выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с федеральным законом. Потеряв этот статус, следовательно, объект перестает быть под госохраной. На основании приказов облкультнаследия, из перечня выявленных объектов культурного наследия регионального значения исключены жилые дома №№1, 3, 5, 7, 11 на проспекте Металлургов, здание поликлиники №2 по пр. Металлургов, 8, жилые дома №№2,6 в пер. Северный, №№24, 26, 30 на ул. Таращанцев, №№ 2, 6, 10 по ул. Ольги Форш, здание школы №20 по пр.Ленина, 83, жилые дома №№79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107,111, 113,115,117,119, 123, 125, 127, 129, 131, 135,137,139, 141,143 по пр. Ленина, здание детского сада №41 по пр. Ленина, 127а, здание поликлиники по пр. Ленина,145, здание детского отделения по пр. Ленина, 147, жилые дома на улице Генерала Гуртьева №№ 2 и 4.

Причины исключения этих зданий из перечня выявленных объектов культурного наследия регионального значения в документах не поясняются. 
В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области сообщили, что исключенные из перечня выявленных объектов культурного наследия здания в июле 2021 года были внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения, как памятники истории и культуры. Все вышеперечисленные объекты находятся под государственной охраной в составе ансамбля - объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки проспекта им. В.И. Ленина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда". Следовательно, их исключение из перечня выявленных объектов культурного наследия произошло по формальным основаниям в связи с внесением указанных объектов в реестр объектов памятников истории и культуры.
Фото: Яндекс.Карты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
06.09.2021 11:03
Общество 06.09.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2021 10:39
Общество 06.09.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2021 09:25
Общество 06.09.2021 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.09.2021 20:23
Общество 05.09.2021 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2021 14:09
Общество 05.09.2021 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2021 12:30
Общество 05.09.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2021 11:45
Общество 05.09.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 21:07
Общество 04.09.2021 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 19:57
Общество 04.09.2021 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 18:36
Общество 04.09.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 16:00
Общество 04.09.2021 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 15:43
Общество 04.09.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 15:22
Общество 04.09.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 13:20
Общество 04.09.2021 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2021 13:03
Общество 04.09.2021 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:03
Готовилась к выписке: женщина выпала из окна ковидного госпиталя в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициямСмотреть фотографии
11:38
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области «шагает по плато»Смотреть фотографии
11:26
Полиция проводит проверку после избиения диджея в волгоградском клубеСмотреть фотографии
11:03
Члены УИК в Волгоградской области получат прибавку к зарплате за выборыСмотреть фотографии
10:39
Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде один водитель сбил пешехода, а второй его задавилСмотреть фотографии
10:05
Осужденные за браконьерство не убедили в своей невиновности волгоградский облсудСмотреть фотографии
09:48
Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 100 тыс рублейСмотреть фотографии
09:25
Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятийСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследияСмотреть фотографии
07:59
В Дагестане нашли потерявшийся катер с семью волгоградцамиСмотреть фотографии
20:23
«Ездить с открытым баком – это безумие»: в Волгограде байкер собирается судиться с продавцом сгоревшего мотоциклаСмотреть фотографии
18:59
Волгоградский «Ротор» разгромил одного из лидеров ФНЛ из Оренбурга - 3:0Смотреть фотографии
17:35
В Каспийском море потерялся катер с семью волгоградцами на бортуСмотреть фотографии
16:24
Названа предварительная причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
«У вас в России – свобода»»: уехавший из страны волгоградец - о скованном коронавирусом и страхом ВьетнамеСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области открыли детскую поликлинику в ярких тонахСмотреть фотографии
12:30
Экс-главу МЧС по Волгоградской области наградили за тушение пожаров в ЯкутииСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области фиксируют пугающую стабильность заражений коронавирусомСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде c места ДТП увезли пять человекСмотреть фотографии
10:11
Пенсионерка травмировалась в салоне автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Погибли в расцвете лет: аварии унесли жизни двух мужчин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Росстат: в Волгоградской области доходы падают, зарплата растетСмотреть фотографии
21:07
Жительница Волгоградской области исполнила мечту и привилась от коронавирусаСмотреть фотографии
19:57
Над аэродромом в Волгограде пересчитают птицСмотреть фотографии
18:36
Гаражная амнистия в действии: куда и с чем обращаться волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
Дерево упало на проезжающую машину во дворе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Увезли на скорой: в жестком ДТП на Спартановке пострадала 81-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
16:00
Три волгоградки среднего возраста умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 