Общество

Недостроенному детсаду в Волгоградской области ищут нового подрядчика

Общество 02.09.2021 19:37
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02.09.2021 19:37


Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского района объявил новый аукцион на строительство детского сада в Краснослободске, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Речь идет о завершении недоделанного предыдущим подрядчиком трехэтажного здания на улице Шестакова, 5а в рамках реализации нацпроекта «Демография». Контракт с ООО «Волгоградгидрострой» на 272 млн рублей чиновники расторгли в июле 2021 года из-за сорванных сроков.

Начальная цена на новом электронном аукционе – 213,5 млн рублей, размер аванса – 30% от суммы контракта. Согласно технической документации, новому застройщику предстоит провести инженерно-геодезические работы, демонтаж сетей водоотведения и тепловых сетей, вырубку деревьев, общестроительные работы, включая монтаж балок и колонн, стеновых панелей, плит перекрытий, устройство внутренних стен и перегородок. Контракт предусматривает установку дверей, окон, устройство полов и кровли, внутренние и наружные отделочные работы, прокладку инженерных сетей, установку собственной котельной.
Застройщик должен обеспечить установку охранной и пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы оповещения, часофикации, телевизиофикации и радиофикации. Одним из пунктов задания является технологическое оборудование бассейна. Победитель аукциона возьмет на себя благоустройство двора, пусконаладочные работы, утилизацию строительного мусора и присоединение к водопроводу, канализации и электрическим сетям.
Все работы должны быть выполнены до 30 июня 2022 года. При этом в соответствии с графиком общестроительные работы необходимо выполнить до конца 2021 года. Рабочую и проектную документацию подрядчику должны передать в течение 10 дней с момента подписания контракта. Определение победителя аукциона состоится 8 сентября.

Напомним, в конце июля ИА «Высота 102» сообщило о расторжении комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского района контракта с ООО «Волгоградгидрострой» в связи с его ненадлежащим исполнением. Он был подписан 4 августа 2020 года, окончание, согласно документам, должно было состояться до 31 декабря 2021 года.
Жители Краснослободска, которые мечтали поскорее отвести своих детей в новое дошкольное учреждение, пожаловались в прокуратуру на вялотекущую стройку. Надзорный орган провел проверку, позднее было организовано совещание с участием чиновников администрации Среднеахтубинского района, представителей региональной инспекции Госстройнадзора и подрядчика. Директор «Волгоградгидростроя» заявил о невозможности завершить контракт из-за роста цен на стройматериалы более чем на 30%. Как стало известно «Высоте 102», после расторжения контракта строительную компанию собирались включить в реестр недобросовестных поставщиков, но по состоянию на 2 сентября 2021 года сведений в РНП о «Волгоградгидрострое» не найдено.

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