Общество 31.07.2021 19:10
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31.07.2021 19:10
ООО «Волгоградгидрострой» сорвало срок строительства детского сада в городе Краснослободске Среднеахтубинского района. Комитет по строительству и ЖКХ администрации Среднеахтубинского района направил подрядчику требование о расторжении контракта на сумму 272 млн рублей в связи с его ненадлежащим исполнением, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты проверки прокуратуры Среднеахтубинского района. Решение о расторжении было опубликовано на сайте госзакупок.
Детский сад строился в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по нацпроекту «Демография». Сдача нового здания была намечена на октябрь 2021 года, однако мечте жителей Краснослободска водить своих детишек в новый детсад не суждено осуществиться в намеченные сроки.
«Мы ждем этот детский сад на 240 мест, из которых 80 ясельных, с нетерпением. И были счастливы, когда узнали о начале его строительства, – рассказали краснослободцы «Высоте 102». – Трехэтажное здание со всеми удобствами, спальные комнаты, бассейн, спортивный и музыкальный залы, игровые площадки, беседки и скамейки. О чем еще можно было мечтать детям и нам, родителям?».
По словам горожан, в настоящее время стройка замерла. Из ответа прокуратуры Среднеахтубинского района следует, что работы идут с отставанием от графика. Проверкой установлено, что не выполнена часть работ, которая должна быть сделана еще в декабре 2020 года, а некоторые работы не сделаны на 100%. По состоянию на 1 февраля 2021 года предусмотренный объем был выполнен только на 80%.
На совещании, проведенном прокуратурой с участием чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей региональной инспекции Госстройнадзора, директор «Волгоградгидростроя» заявил о невозможности завершить контракт из-за роста цен на стройматериалы более чем на 30%. «Представители Заказчика пояснили, что контрактные обязательства должны исполняться подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также озвучили проблему невозможности выделения дополнительных средств в связи с отсутствием такого права на основании действующего законодательства», – говорится в ответе прокуратуры.
«И что в результате? Контракт расторгнут, и теперь непонятно, будет ли построен детский сад и если будет, то когда», – задаются вопросом жители Краснослободска. Какая компания возьмется за завершение строительства детского сада, пока неизвестно.
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