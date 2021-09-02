Происшествия 02.09.2021 10:30
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02.09.2021 10:30
Деятельность организованной преступной группы, которой руководитель 60-летний житель Палласовского района, пресечена волгоградскими оперативниками. Как уточнили в региональном главке МВД, фигурант и еще двое мужчин 49 и 33 лет подозреваются в незаконном обороте контрафактного алкоголя и сигарет. Их задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
По данным следствия, организовал поставки фальсификата в Волгоградскую область 60-летний мужчина. Он же контролировал деятельность группы. Контрафактные сигареты и алкоголь приобретались на территории других регионов, а затем реализовывались постоянным покупателям.
В ходе обысков в принадлежащих преступной группе складских помещениях оперативники изъяли более 50 тысяч пачек сигарет без маркировки на сумму более 5,5 миллиона рублей. Там же было изъято более 2000 литров спирта, пластиковая тара, используемая для розлива фальсифицированного алкоголя, и 273 бутылки спиртосодержащей продукции с этикетками известных брендов на сумму более 100 тысяч рублей.
Специалисты регионального экспертно-криминалистического центра полиции установили, что акцизные марки на спиртосодержащей продукции поддельные, а табачная продукция изготовлена не в заводских условиях.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Организатор незаконной деятельности задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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