Происшествия

Четверо погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Происшествия 15.08.2025 20:04
0
15.08.2025 20:04


Страшная авария произошла сегодня в Камышинском районе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 15 августа, в 17-30 час. на 549 км федеральной автодороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» произошло столкновение легкового автомобиля Huindai и грузовиков Mercedes и MAN. 

- Водитель и трое пассажиров автомобиля «Хендэ» погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в главке.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

