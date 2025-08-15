Четверо погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Страшная авария произошла сегодня в Камышинском районе. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 15 августа, в 17-30 час. на 549 км федеральной автодороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» произошло столкновение легкового автомобиля Huindai и грузовиков Mercedes и MAN.
- Водитель и трое пассажиров автомобиля «Хендэ» погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в главке.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.