Экология

Ликвидатор экокатастрофы в Усолье-Сибирском займется «Белым морем» волгоградского «Химпрома»

Экология 23.08.2021 17:48
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23.08.2021 17:48


Определен победитель открытого конкурса на подготовку проекта ликвидации шламонакопителя «Белое море» волгоградского «Химпрома». Как следует из данных, опубликованных на сайте госзаказов, значимый для экологии региона проект подготовит компания «Геотехпроект» из Самары. Эта фирма в 2018 году выполняла корректировку проектно-сметной документации «Ликвидация выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирское Иркутской области». Город в сибирской глубинке стал печально знаменитым после обнародования масштабной экологической катастрофы, связанной с закрытием градообразующего предприятия «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов, однако затем эти опасные вещества проникли в почву и воду в этом населенном пункте, что нанесло огромный ущерб окружающей среде и здоровью жителей. 
Теперь самарская компания займется не менее опасным наследием волгоградского «Химпрома». Самарские специалисты подготовят проект ликвидации шламонакопителя за 30 миллионов рублей по заказу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Интересно, что поначалу открытый конкурс объявлялся именно с такой начальной ценой контракта. Однако затем в конкурсную документацию были внесены изменения и стоимость контракта была увеличена почти до 60 миллионов рублей. В результате торгов сумма снизилась в два раза. 
Итак, согласно техническому заданию, в «Геотехпроекте» проведут инженерные изыскания для получения материалов об экологическом состоянии территории, на которой расположено "Белое море", природных условиях и факторах техногенного воздействия объекта на окружающую среду, прогнозной оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду, принятия оптимальных решений для разработки мероприятий по охране окружающей среды и ликвидации накопленного вреда. Участки будут описаны по степени загрязнения и состава веществ, с координатами и глубиной залегания. Также будут созданы 3D модели каждого такого участка и всего шламонакопителя "Белое море". Работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года.
Напомним, шламонакопитель "Белое море" образовался в результате прошлой деятельности волгоградского завода-банкрота "Химпром". Химическое предприятия, основанное в 1931 году, вплоть до 1987 года занималось выпуском химически опасной продукции, размещаемой преимущественно на территории цеха 34. После снятия мощностей по выпуску данной продукции на ВОАО "Химпром" сохранились объекты, не включенные в программу конверсии (цех 34, емкости с хлорорганическими отходами). Прием твердых отходов от созданных технологических процессов был организован в шламонакопитель "Белое море". Объект оборудовали в верхней части Сарептского затона путем отсыпки дамб, перемычек. "Белое море" было предназначено для складирования жидких и твердых отходов производства предприятия. Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров. Общая площадь "Белого моря" - около 25 га. 
С целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду содержимого "Белого моря" производилось укрытие накопителя известью пушонкой, известково-карбонатным шламом, отсевом извести и известьсодержащими отходами карбидного производства и строительными отходами. На данный период времени накоплено около 4 млн тонн шламов. Высота шламовой площадки превысила уровень дамбы бывшего пруда-накопителя более чем на 7 метров.
Всего на ликвидацию «Белого моря» федеральный центр готов выделить около 2,3 миллиарда рублей. Освоение средств должно было начаться еще в 2020 году, однако власти региона и Росприроднадзор не нашли общий язык в вариантах реализации этого мероприятия. Так, федеральное ведомство настаивало на ликвидации шламонакопителя в один этап, в администрации Волгоградской области - на двухэтапном варианте. Первый этап предполагал нейтрализацию самого опасного участка с высоким содержанием ртути на участке площадью 0,5 га, второй – полную ликвидацию захоронения опасных отходов. 
В конечном итоге сторонам удалось найти консенсус. Полученные результаты исследования глубин необъятного «Белого моря» помогут в выработке вариантов решения экологической проблемы. 

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