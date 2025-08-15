В Волжском повторно проверят систему оповещения школ о воздушной тревоге





В Волжском Волгоградской области второй раз за несколько недель проведут проверку систем оповещения. С 18 по 20 августа специалисты протестируют оборудование, установленное на здания четырёх местных школ.

- Проверка будет проводиться МКУ «ЕДДС» совместно с ООО «Link» и охватит: школу №6 - ул. Нариманова, д.27; №15 - ул. ул. Калинина, д.2; №20 - ул. Пушкина, д. 44; №31 - ул. 40 лет Победы, д. 79, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

В течение трёх дней местные жители могут услышать из громкоговорителей аудиосообщение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Отметим, в мэрии подчёркивают, что сигналы являются учёными и каких-либо действий со стороны граждан не требуют. Ранее такая же проверка анонсировалась властями в период с 12 по 14 августа.