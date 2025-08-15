Телеком

Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней

T2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал резкий прирост трафика в MAX. С 9 августа число пользователей нового мессенджера на сети Т2 выросло в 2,4 раза – на 139%. Общий трафик мессенджера увеличился более чем в 6,5 раза. Голосовой трафик в MAX, OK и VK вырос в шесть раз.
Мессенджер MAX начал резко набирать аудиторию с 10 августа. На этой неделе аудитория мессенджера ежедневно демонстрировала экспоненциальный рост: плюс 33% пользователей в понедельник в сравнении с воскресеньем, плюс 40% во вторник к предыдущему дню и плюс 68% в среду. Общий трафик мессенджера прирос за эти дни на 558% – в 6,5 раза. При этом трафик голосовых вызовов в мессенджерах MAX, OK и VK увеличился с 9 августа в 6 раз, ежедневно показывая более чем двукратный рост. 
В середине июля на фоне высокого публичного интереса к мессенджеру Т2 запустила безлимит на MAX. Мессенджер стал доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных пакетных тарифов. Клиенты смогли пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей. 
