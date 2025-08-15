В поселке под Волгоградом открыли памятник погибшим на СВО

В поселке Пятиморск Калачевского района Волгоградской области сегодня, 15 августа, торжественно открыли памятник воинам-землякам, погибшим в ходе специальной военной операции. Памятник установлен в парке Истории Государства Российского. На постамент нанесены слова – «Быть воином – жить вечно», а на стеле в виде разорвавшегося снаряда – буквы «V» и «Z».
В церемонии приняли участие представители власти, местные жители, которые почтили память погибших и возложили цветы.
Фото администрации Калачевского района VK.com