К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котел





На котельной БСМП в Дзержинском районе Волгограда проходит очередной этап модернизации – монтаж нового котла и дымовой трубы длиной 20 метров.

– Для удобства монтажа новая труба поделена на секции – 8 и 12 метров. После этого установим котел в проектное положение на заранее подготовленный нами фундамент, а потом присоединим уже котельный агрегат к дымовой трубе, – рассказал ИА «Высота 102» инженер подрядной организации Андрей Прокофьев.





Современный водогрейный котел отечественного производства заменит старый паровой, который отслужил более 50 лет. В отличие от своего предшественника, новый котел обладает повышенным КПД, то есть более производительный и экономичный.

Отметим, модернизация котельной БСМП началась два года назад. Тогда на объекте установили два современных водогрейных котла мощностью 3500 кВт каждый. Благодаря этому улучшилась подача горячей воды и отопления в семь лечебных корпусов, расположенных на территории больничного городка на 7 Ветрах.

– Следующим этапом планируется модернизация еще двух котлов, которые пока на котельной будут в резерве. Это позволит полностью перейти на водогрейный режим, что еще больше повысит надежность котельной, – отметил заместитель начальника энергорайона №4 «Концессий теплоснабжения» Сергей Романовский.

Реконструкция котельной БСМП – часть масштабной работы, которая ведется в Волгограде в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Установлена новая дымовая труба на котельной 82 в Ворошиловском районе, еще одну новую трубу установят на котельной 849 в Тракторозаводском районе. А всего капитально отремонтируют 6 дымовых труб. Параллельно с этим продолжаются гидравлические испытания на сетях и ремонты трубопровода после выявленных нарушений.