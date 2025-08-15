Общество

Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе России

Общество 15.08.2025 19:55
0
15.08.2025 19:55


В соседнем с Волгоградской областью регионе ученые сделали важную находку – остатки древнего базара на территории золотоордынского города Укек. В настоящее время, сообщает ИА «СарИнформ», это территория поселка Увек в Заводском районе Саратова.

– Раскопки Укека проходят каждый год, начиная с 2005 года. Работы осложняются тем, что территория древнего городища застроена. В этом году раскопки проходили на месте сгоревшего дома, – уточняет саратовское издание со ссылкой на организатор экспедиции Дмитрия Кубанкина. – Сначала археологи нашли большую каменную стену толщиной 1,2 метра, а затем – более тонкие, словно «межкомнатные». Сперва не было понятно, что это за здание. Однако позже на раскопках городища Болгар в Татарстане археологи обнаружили древний базар с похожими параметрами.

– С большой долей вероятности мы можем утверждать, что это [в Укеке тоже] средневековый базар. Обнаружение рынка свидетельствует, что, вероятно, в Золотой Орде существовала определенная традиция градостроительства. Для науки это очень важное открытие, – цитируют журналисты Кубанкина.

По предварительным данным саратовских ученых, которые еще предстоит подтвердить, рынок существовал в 1340-1360-е годы. Археологи обнаружили во время раскопок элементы отделки зданий, пуговицу, нательный крест и другие предметы.  

Фото: © sarinform.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.08.2025 20:40
Общество 15.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:21
Общество 15.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:12
Общество 15.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 16:12
Общество 15.08.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:41
Общество 15.08.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:39
Общество 15.08.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:37
Общество 15.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 14:46
Общество 15.08.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 14:31
Общество 15.08.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 13:43
Общество 15.08.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 12:32
Общество 15.08.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 11:38
Общество 15.08.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 10:32
Общество 15.08.2025 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2025 10:16
Общество 15.08.2025 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2025 09:44
Общество 15.08.2025 09:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Владимир Путин прибыл на АляскуСмотреть фотографии
20:55
Опубликовано видео с места массового ДТП с четырьмя погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В поселке под Волгоградом открыли памятник погибшим на СВОСмотреть фотографии
20:04
Четверо погибли в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе РоссииСмотреть фотографии
19:36
«Прессовал», как в кино: в Волгограде подросток получил срок за вооруженный разбойСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде с поличным «взяли» 8 водителей, не пропустивших скоруюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Крупный пожар произошел 15 августа на свалке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
Приготовьтесь на выход: власти объявили о старте с 18 августа эксперимента с маршруткамиСмотреть фотографии
18:08
В Волгоградской области предприятия задолжали банкам 330,6 млрд рублейСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде «Газель» конфискуют у «серых» мусорщиков, захламивших ул. ПугачёвскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Суд Волгограда отправил в СИЗО убийцу федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В ЦПКиО Волгограда начали возводить 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде подъезд к «танцующему» мосту из-за ДТП встал в 3-километровой пробкеСмотреть фотографии
15:39
В Волжском остановили паром из-за обмеления АхтубыСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде 16 августа покажут коллекцию редких авто для секретных грузовСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом спасли не совладавшую с Хопром 38-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:49
В деле о зверском убийстве судьи Ветлугина вскрылись новые подробностиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде из-за сбоя сработали сирены воздушной тревогиСмотреть фотографии
12:49
Видео убийства судьи Ветлугина в Камышине слили в СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волжском повторно проверят систему оповещения школ о воздушной тревогеСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин затребовал доклад по факту убийства федерального судьи в КамышинеСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом снова нашли фугасную бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
11:55
Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько днейСмотреть фотографии
11:38
Учёные РАН рассказали об опасности летящего к Земле 50-метрового астероидаСмотреть фотографии
10:32
К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котелСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Лада» парализовала движение трамваев на Красноармейском мостуСмотреть фотографии
10:16
Руководителя волгоградского УФНС Иванова отметили почетной грамотой Правительства РФСмотреть фотографии
09:44
Володин предложил аттестовать в Волгоградской области иностранных таксистовСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы сами построили себе 477 тысяч кв.м. жильяСмотреть фотографии
 