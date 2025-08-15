Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе России

– Раскопки Укека проходят каждый год, начиная с 2005 года. Работы осложняются тем, что территория древнего городища застроена. В этом году раскопки проходили на месте сгоревшего дома, – уточняет саратовское издание со ссылкой на организатор экспедиции Дмитрия Кубанкина. – Сначала археологи нашли большую каменную стену толщиной 1,2 метра, а затем – более тонкие, словно «межкомнатные». Сперва не было понятно, что это за здание. Однако позже на раскопках городища Болгар в Татарстане археологи обнаружили древний базар с похожими параметрами.

– С большой долей вероятности мы можем утверждать, что это [в Укеке тоже] средневековый базар. Обнаружение рынка свидетельствует, что, вероятно, в Золотой Орде существовала определенная традиция градостроительства. Для науки это очень важное открытие, – цитируют журналисты Кубанкина.

По предварительным данным саратовских ученых, которые еще предстоит подтвердить, рынок существовал в 1340-1360-е годы. Археологи обнаружили во время раскопок элементы отделки зданий, пуговицу, нательный крест и другие предметы.

Фото: © sarinform.ru