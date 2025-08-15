Спорт

Игрок «Ротора» Сафронов стал лучшим в четвертом туре Первой лиги

Нападающий волгоградского «Ротора» Илья Сафронов по результатам интернет-голосования признан лучшим игроком четвертого тура Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Напомним, 26-летний футболист забил победный гол в ворота «Уфы» 10 августа. Сафронов, получив передачу со своей половины поля от Глеба Шильникова, убежал один на один с голкипером гостей Беленовым и открыл счет точным ударом в первом тайме. Для Ильи этот гол стал вторым в нынешнем сезоне, который позволяет ему входить в топ-3 лучших бомбардиров на старте сезона. Ранее Илья отличился в первом туре, поразив ворота ульяновской «Волги» (2:1).

Сафронова по итогам онлайн-голосования поддержали 44% болельщиков. Ближайший конкурент нападающего волгоградцев полузащитник «Факела» Равиль Нефтуллин набрал 37%. Далее расположились форвард «Урала» Мартин Секулич (14%), защитник Денис Жилмостных из костромского «Спартака» (5%) и замкнул пятерку голкипер Андрей Голубев из «Нефтехимика» (0%). 

Кроме того, Илья Сафронов вошел в символическую сборную 11-ти лучших футболистов четвертого тура Первой лиги.

В следующем матче уже завтра, 16 августа, «Ротор» на выезде сыграет в Саратове с местным «Соколом». Начало встречи в 18-00 ч.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU  

