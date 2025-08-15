Общество

В Волгограде с поличным «взяли» 8 водителей, не пропустивших скорую

15.08.2025 19:21
0
15.08.2025 19:21




В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции провели операцию под условным названием «Маяк», в ходе которой поймали на дорогах областного центра восемь водителей, не пожелавших уступать дорогу скорой помощи.  

Как рассказали в ГАИ, машина скорой в сопровождении проследовала из Ворошиловского в Красноармейский район с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. Процесс передвижения скорой по оживленным магистралям фиксировала камера в кабине спецтранспорта. 

Судя по кадрам, предоставленным ГАИ, некоторые водители неохотно уступали, либо не уступали вообще спешащей на условный вызов скорой. Равнодушным автолюбителям не давил на психику даже громко звучавший сразу позади них сигнал. 

– В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества спецтранспорту), – сообщили журналистам в полиции.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 4,5 до 7,5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 3 месяцев до 1 года.

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области 

