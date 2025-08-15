Под Волгоградом спасли не совладавшую с Хопром 38-летнюю женщину





В Урюпинском районе Волгоградской области сотрудники ГКУ «Служба спасения» спасли 38-летнюю местную жительницу. Женщина не рассчитала силы и пошла ко дну на Хопре.

- Во время планового патрулирования акватории спасатели заметили тонущего человека на противоположном берегу. Приблизившись на лодке, они обнаружили, что девушка, полностью выбившись из сил, держалась за корягу и не могла самостоятельно выбраться из воды, - рассказали спасатели.

Отметим, по информации специалистов, отдыхающая была доставлена на берег. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

ГКУ «Служба спасения»