На 2 дня запретят продажу спиртного рядом с парком «Волжский»

В целях обеспечения безопасности участников забегов также будет перекрыт для транспорта местный проезд на спуске от 14-го микрорайона в СНТ «Дружба» - 16 августа c 10:00 до 14:00 ч и с 19:30 до 22:00 ч, 17 августа с 10:00 до 13:30 ч.
Напомним, в арт-пространстве ULTRA100 в эти выходные пройдет четвертый фестиваль спорта, музыки и самовыражения.
Ожидается около 15 тысяч гостей. В программе мероприятия – забеги, велокросс, стритбол, паркур, скейтинг, панкратион, пляжная борьба, метание ножей, шоу «Волжские атланты». Подготовлены и другие развлечения - киберспорт, уличные танцы, йога, сайклинг, гончарная мастерская, лучный тир, мини-зоопарк, уличный кинотеатр, выставка автомобилей. В музыкальной части планируется 30 часов выступлений от Nemiga, Крип-а-Крип, Исупова, «Трибьют Prodidjy» и других групп.
Фото администрации Волжского