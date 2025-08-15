Общество

На 2 дня запретят продажу спиртного рядом с парком «Волжский»

15.08.2025
В Волжском Волгоградской области в связи с проведением фестиваля ULTRA100 16 и 17 августа с 8-00 ч. до 23-00 ч. запретят продажу спиртного рядом с парком «Волжский» по адресам: улица Набережная, 12 л, 75-77; проспект Ленина, 76-86; проспект Ленина, 75-97; улица Энгельса, 1; улица Сталинградская, 3-9. 

В целях обеспечения безопасности участников забегов также будет перекрыт для транспорта местный проезд на спуске от 14-го микрорайона в СНТ «Дружба»  - 16 августа c 10:00 до 14:00 ч  и с 19:30 до 22:00 ч,  17 августа с  10:00 до 13:30 ч. 

Напомним, в арт-пространстве ULTRA100 в эти выходные пройдет четвертый фестиваль спорта, музыки и самовыражения.

Ожидается около 15 тысяч гостей. В программе мероприятия – забеги, велокросс, стритбол, паркур, скейтинг, панкратион, пляжная борьба, метание ножей, шоу «Волжские атланты». Подготовлены и другие развлечения -  киберспорт, уличные танцы, йога, сайклинг, гончарная мастерская, лучный тир, мини-зоопарк, уличный кинотеатр, выставка автомобилей. В музыкальной части планируется  30 часов выступлений от Nemiga, Крип-а-Крип, Исупова, «Трибьют Prodidjy» и других групп.

