В Волгоградской области предприятия задолжали банкам 330,6 млрд рублей





В Волгоградской области бизнесмены, несмотря высокую стоимость банковских услуг, начинают активнее влезать в долги. По информации волгоградского регионального отделения Банка России на начало июля, местные организации взяли в кредит 330,6 млрд рублей. Что на 22,5% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года, а также в два раза опережает средний рост закредитованности юрлиц по России.

Активнее всего кредитуются крупные предприятия. На них приходится задолженность в размере 245,2 млрд рублей, что в 1,5 больше закредитованности в аналогичном периоде прошлого года. При этом малый и средний бизнес, напротив, осторожничают. Кредитный портфель соответствующих организаций в регионе сократился на 17,5%.

- В отраслевом разрезе наибольший рост обязательств отмечался у предприятий обрабатывающей промышленности (в 1,5 раза), в частности – металлургических и химических компаний (в 1,8 и 1,3 раза соответственно), - подчеркнули в Центробанке.

Напомним, ранее редакция сообщала о втором подряд снижении монетарными властями процентной ставки до 18% годовых, однако из-за инфляционных опасений регулятор пока не может сделать кредитный ресурс ещё доступнее для представителей бизнеса.