Общество

Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме за отказ убирать туалеты

Общество 16.08.2025 07:27
0
16.08.2025 07:27


Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Сапсан». Эта фирма в конце июля стала победителем аукциона на оказание услуг по содержанию 90 мобильных туалетных модулей на территории Центрального района Волгограда.

Исполнителя такой  услуги искало МБУ «Волгоградзеленхоз» за 672 тысячи рублей. Убирать туалеты в центре Волгограда компания должна была до 9 сентября 2025 года.

Однако ООО «Сапсан» фактически отказалось от подписания контракта. В итоге теперь этой работой доверено заниматься второму участнику аукциона, индивидуальному предпринимателю.
Тем временем антимонопольный орган включил информацию о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.08.2025 13:38
Общество 16.08.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 13:02
Общество 16.08.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 12:12
Общество 16.08.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 11:50
Общество 16.08.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 11:05
Общество 16.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 09:11
Общество 16.08.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 21:29
Общество 15.08.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 20:40
Общество 15.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:55
Общество 15.08.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:21
Общество 15.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 19:12
Общество 15.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 16:12
Общество 15.08.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:41
Общество 15.08.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:39
Общество 15.08.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2025 15:37
Общество 15.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
13:02
Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовикаСмотреть фотографии
12:12
Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часовСмотреть фотографии
11:59
Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на ВолгеСмотреть фотографии
11:50
Небо над Волгоградом закрыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
11:34
Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:05
Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в ВолжскомСмотреть фотографии
10:29
На Волге загорелась яхта «Мечта»Смотреть фотографии
10:15
Волгоградский «Ротор» 16 августа сыграет с «Соколом» в Саратове Смотреть фотографии
10:05
В Сети появились страшные кадры первых минут после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Ушла эпоха: с фасада волгоградского ЦУМа демонтировали вывескуСмотреть фотографии
08:37
Просто месиво: в лобовом ДТП под Волгоградом погибли два водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Силы ПВО сбили ночью 16 августа над регионами России 29 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме за отказ убирать туалетыСмотреть фотографии
07:00
«Пока сделки нет»: итог переговоров президентов России и США на АляскеСмотреть фотографии
21:49
Игрок «Ротора» Сафронов стал лучшим в четвертом туре Первой лигиСмотреть фотографии
21:29
На 2 дня запретят продажу спиртного рядом с парком «Волжский»Смотреть фотографии
21:10
На Аляске ожидают самолет с ПутинымСмотреть фотографии
20:55
Опубликовано видео с места массового ДТП с четырьмя погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В поселке под Волгоградом открыли памятник погибшим на СВОСмотреть фотографии
20:04
Четверо погибли в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:55
Остатки древнего базара обнаружили ученые в регионе РоссииСмотреть фотографии
19:36
«Прессовал», как в кино: в Волгограде подросток получил срок за вооруженный разбойСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде с поличным «взяли» 8 водителей, не пропустивших скоруюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Крупный пожар произошел 15 августа на свалке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:37
Приготовьтесь на выход: власти объявили о старте с 18 августа эксперимента с маршруткамиСмотреть фотографии
18:08
В Волгоградской области предприятия задолжали банкам 330,6 млрд рублейСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде «Газель» конфискуют у «серых» мусорщиков, захламивших ул. ПугачёвскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Суд Волгограда отправил в СИЗО убийцу федерального судьи ВетлугинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В ЦПКиО Волгограда начали возводить 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
 