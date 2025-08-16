Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме за отказ убирать туалеты



Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Сапсан». Эта фирма в конце июля стала победителем аукциона на оказание услуг по содержанию 90 мобильных туалетных модулей на территории Центрального района Волгограда.

Исполнителя такой услуги искало МБУ «Волгоградзеленхоз» за 672 тысячи рублей. Убирать туалеты в центре Волгограда компания должна была до 9 сентября 2025 года.



Однако ООО «Сапсан» фактически отказалось от подписания контракта. В итоге теперь этой работой доверено заниматься второму участнику аукциона, индивидуальному предпринимателю.

Тем временем антимонопольный орган включил информацию о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

