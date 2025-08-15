



В Волгограде 16 августа в рамках всероссийских соревнований профмастерства «Лучший водитель России – 2025» представят уникальную коллекцию современного спецтранспорта, а также времен Великой Отечественной войны. Масштабное событие, в котором примут участие водители грузовиков со всей страны, пройдет, напомним, на парковке возле стадиона «Волгоград Арена».

Спецсвязь России впервые для данных соревнований подготовила уникальную культурно-развлекательную программу. Так, на площадке возле волгоградского стадиона будет представлена историческая экспозиция, повествующая о вкладе в Великую Победу сотрудников службы в годы Великой Отечественной войны. В Сталинграде благодаря их мужеству и героизму в штабы и командные пункты воинских частей и соединений Красной Армии оперативно доставлялись секретная корреспонденция и грузы.

Также на площадке продемонстрируют самый востребованный в службе спецтранспорт, на котором по всей стране доставляется специальная корреспонденция, опасные грузы, изделия оборонно-промышленного комплекса, оружие, предметы искусства и многое другое.

На выставке спецсвязисты представят мощный многотонник Sitrak с изотермическим фургоном, а также четыре легковых автомобиля, включая бронированный автомобиль «Луидор». Эксклюзивная модель была изготовлена в 2022 году по индивидуальному техзаданию Спецсвязи России.

Все представленные на выставке авто можно будет изучить не только снаружи, но и внутри. Экскурсоводы расскажут об особенностях работы в службе и критериях отбора. А студентов колледжей и вузов пригласят пройти производственную, учебную или преддипломную практику.

Кроме того, в рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки, где наравне со взрослыми в электронном тире ребята смогут проверить свою меткость, а заодно узнать, как часто проходят учебные стрельбы, на которых фельдъегеря оттачивают мастерство владения служебным оружием. Самых активных участников площадки ждет в подарок коллекционная сборная модель легендарной «буханки» с символикой Спецсвязи России.

Напомним, ИА «Высота 102» выступает информационным партнером всероссийских состязаний «Лучший водитель грузовика – 2025». На месте 16 августа будет работать фотограф редакции, а по итогу дня мы опубликуем развернутый фоторепортаж.

Фото: Водители России / VK.com